Kartel savaşları Meksika’da cinayet oranlarını üç katına çıkardı

İstanbul, 22 Şubat () – Meksika’da, uyuşturucu kartellerinin arasında çıkan savaş, Ocak ayında cinayet oranlarını üçe katladı.
Chihuahua ve Sinaloa bölgelerinin kuzeyinde cinayet oranlarının ikiye katlandığı resmi yetkililer tarafından açıklandı.
Meksika’da, Ocak ayında işlenen cinayet sayısı 2015 Ocak ayında işlenen 1442 cinayete oranla yüzde 34 artarak 1938’e yükseldi.
Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfugeos, “Sinaoloa Karteli’nin lideri Joaquin “El Chapo” Guzman’ın geçtiğimiz yargılanmak için ABD’ye teslim edilmesiyle oluşan güç dengelerindeki boşluğu doldurmak için karteller birbirleriyle savaşıyor.” dedi.
İstanbul, 22 Şubat () – Meksika’da, uyuşturucu kartellerinin arasında çıkan savaş, Ocak ayında cinayet oranlarını üçe katladı.