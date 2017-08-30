Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Karşılıklı cinsiyet değiştirip evlenme kararı aldılar

Hindistan’ın Mumbai kentinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte, kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ile erkek olarak doğan 22 yaşındaki Sukanyeah Krishnan, cinsiyetlerini değiştirdikten sonra evlenme kararı aldı. Kliniğin...

Karşılıklı cinsiyet değiştirip evlenme kararı aldılar
Hindistan’ın Mumbai kentinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte, kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ile erkek olarak doğan 22 yaşındaki Sukanyeah Krishnan, cinsiyetlerini değiştirdikten sonra evlenme kararı aldı. Kliniğin bekleme salonunda başlayan sıradışı aşk hikayesi kısa sürede dünya basınının da ilgisini çekti. Cinsiyet değiştirme operasyonu için orada olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda tanıştı ve birbirlerine aşık oldu. Telefon numaralarını alan çift ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. İkisi de doğdukları bedene ait olmadıklarını ve cinsiyet değiştirmek istediklerini biliyorlardı ve ameliyat olup cinsiyetlerini değiştirdi. 46 yaşındaki Aarav be 22 yaşındaki Sukanyeah gelecek ay evlenecek ve Hindistan’ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314