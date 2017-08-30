Karşılıklı cinsiyet değiştirip evlenme kararı aldılar

Hindistan’ın Mumbai kentinde cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan bir klinikte, kadın olarak dünyaya gelen Aarav Appukuttan ile erkek olarak doğan 22 yaşındaki Sukanyeah Krishnan, cinsiyetlerini değiştirdikten sonra evlenme kararı aldı. Kliniğin bekleme salonunda başlayan sıradışı aşk hikayesi kısa sürede dünya basınının da ilgisini çekti. Cinsiyet değiştirme operasyonu için orada olan çift, üç saatlik bekleme süresinin sonunda tanıştı ve birbirlerine aşık oldu. Telefon numaralarını alan çift ilerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etti ve arkadaşlıklarını ilerletti. İkisi de doğdukları bedene ait olmadıklarını ve cinsiyet değiştirmek istediklerini biliyorlardı ve ameliyat olup cinsiyetlerini değiştirdi. 46 yaşındaki Aarav be 22 yaşındaki Sukanyeah gelecek ay evlenecek ve Hindistan’ın ilk karşılıklı cinsiyet değiştirerek evlenen çifti olacak.