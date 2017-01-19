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Karlov’un öldürülmesi soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan...

Karlov’un öldürülmesi soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak () - Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen biri polis memuru 2 kişi, “FETÖ terör örgütü üyesi” oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Büyükelçi Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memuru Sercan Başar, esnaf Enes Asım Silin, avukat Serkan Ö, polis memuru Hasan T. ve akademisyen Abdulkadir Ş, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden akademisyen Abdulkadir Ş, savcılıkça serbest bırakıldı. Polis memuru Sercan Başar ile Enes Asım Silin, tutuklama; avukat Serkan Ö. ve polis memuru Hasan T. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler Sercan Başar ve Enes Asım Silin, “Terör örgütü FETÖ üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Serkan Ö. ve Hasan T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan polis memuru Sercan Başar’ın, Rus Büyükelçi Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş’ın polis okulundan “abisi” olduğu tespit edilmişti. Altıntaş’ın adres gösterdiği Demetevler Mahallesi’ndeki ev de Sercan Başar tarafından kiralanmıştı.

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