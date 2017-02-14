Karlov’un katilinin fotoğrafına ödül verilmesi tartışma yarattı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un katilinin fotoğrafının yılın resmi seçilme kararının sadece teröristleri ümitlendireceğini bildirdi.

World Press Photo-2017 yarışmasında Ankara’da öldürülen Karlov’un ve eli silahlı katilinin resmi en iyi resim seçilmesi üzerine, Kosaçev Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Bu tür ahlak dışı sert kararları alanlara karşı tiksinti hissi ve hem fotoğrafın hem de jürinin yüksek oyunun daha kaç teröristi kışkırtacağı düşüncesi korku hissi uyandırıyor” dedi.

