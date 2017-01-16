Kargo uçağı düştü: ölü sayısı 32'ye yükseldi (4)

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Tolga Özbek / Bişkek, 16 Ocak () – Bişkek Manas Havalimanı’na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü. Kırgız makamlarının verdiği bilgilere göre, kazada toplam 32 kişi yaşamını yitirdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kargo uçağı ağır hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle düştü. Uçağın düştüğü köyde yıkılan ve çoğunda yangın çıkan yaklaşık 43 binada, 6'sı çocuk 28 kişi öldü. Bişkek Manas Havalimanı yetkilileri, havalimanının en erken bugün akşam saatlerine kadar, iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu. Uçakta, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca bulunuyordu. Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti. Kırgız gazetelerinin haberlerine göre, resmi ziyaret için Çin'e hareket eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, ziyaretini iptal ederek başkente döndü. (Fotoğraflı)