Kargo uçağı düştü: 32 ölü

Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine düştüğü bildirildi. Türk kargo uçağının Bişkek yakınlarında düşmesiyle meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildiriliyor.



Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.



Düşen kargo uçağının mürettebatı belli oldu



BİŞKEK’e iniş sırasında düşen ACT kargo havayollarına ait Boeing 747-400F uçağında hayatını kaybeden mürettebatın isimleri belli oldu. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ile Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca öldü. Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun da hayatını kaybettiği öğrenildi.



Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül, Afganistan’da görev yapmış, 2009’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Hillary Clinton tarafından övgüyle bahsedilmişti.



Tolga ÖZBEK / BİŞKEK (DHA)

