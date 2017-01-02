Kardeş şehir Köln'den İstanbul'a taziye mesajı

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 2 Ocak () - Köln Büyükşehir Belediyesi Başkanı Henriette Reker, İstanbul'da yılbaşı gecesi meydana gelen terör saldırısı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda terör kurbanlarının yakınlarının acılarını paylaştığını ifade eden Reker, yaralılara acil şifalar diledi. Köln ile İstanbul'un kardeş şehir olduğunu hatırlatan Reker, “İstanbul ile birlikte yas tutuyoruz. Bu zor anlarda yan yanayız” ifadelerini kullandı. “Canice katliamı en sert şekilde kınıyoruz” Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henritte Reker mesajında şunlara yer verdi: “İstanbul'da bir gece kulübünde kutlama yapan konuklara yönelik terör saldırısı kardeş şehir Köln'de de üzüntüye ve şoka sebep oldu. Yılbaşında umut ve neşe içinde 2017 yılını kutlayan insanların yaşamı en korkunç şekilde alındı. Tekrar, kardeş şehir İstanbul'da çok sayıda suçsuz insanın yasını tutuyoruz. Yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Onlar o gece en sevdiklerini kaybettiler. Yaralıları da güç ve en kısa zamanda şifa diliyorum. Köln şehri canice katliamı en sert şekilde kınamaktadır. İstanbul son aylarda büyük acılar yaşadı. Gece kulübü Reina'daki bu kanlı katliam tüm dünyada korku ve dehşet doğurdu. Katillerin hain planları korku yaratarak bizim yaşamımızı ve özgürlüğümüzü yok etmektir, fakat bunu başaramayacaklar. Biz insanlık ve dayanışma ile teröre karşı duracağız. Meslektaşım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a da taziyelerimi iletiyorum.”