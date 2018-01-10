Karayipler Denizi'nde 7.6 şiddetinde deprem (2)

Nafiz ALBAYRAK / 10 Ocak NEW YORK,() - Orta Amerika ülkelerinden Honduras kıyıları, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Depremin Karayipler Denizi çevresindeki ülkelerde tsunamiye neden olabileceği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Karayipler Denizi'nde, Honduras'ın Barra Patucca kıyıları açıklarında 7.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Şu ana kadar ölü, yaralı ve hasar bildirilmezken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras'ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir Tsunami uyarısı yayınladı.