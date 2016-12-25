Karadeniz'e düşen Rus uçağındaki 92 kişinin kimlikleri açıklandı

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının uçuşun 7 dakikasında Karadeniz kıyısından 5 kilometre uzaklığa Anapa yakınlarına düştüğü bildirildi.Uçağın parçaları kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Danışmanı Dmitri Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Listenin kesinleştirilmesini bekliyoruz. Şimdilik Aleksandrov korosunun ve gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Geri kalan kişilerin kesinleşmesini bekliyoruz" dedi.Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre Uçakta 68 sanatçı dahil olmak üzere 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunduğu belirtildi. Olay yerinde çalışmalar başlatıldı.Uçağın düştüğü tespit edilen bölgede çalışmalar sürüyor. Uçak kazasının yaşandığı bölge belirlendi, canlı kişiye henüz rastlanmadı. Tu-154 uçak kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi bulundu. Arama kurtarma operasyonunu Savunma Bakanı Sergey Şoygu yönetiyor. Olay yerine Karadeniz filosundan 6 gemi, uzaktan yönetilen denizaltı araçları ve 63 dalgıç gönderildi.Uçuşun 7 dakikasında Karadeniz kıyısından 5 kilometre uzaklığa Anapa yakınlarına düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 uçağının yolcu listesi açıklandı.Açıklanan listede 84 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyor. Liste şu şekilde:1. Volkov R.V2. Rovenski A.S.3. Petuhov A.N.4. Mamonov A.V.5. Parikmaherov V.N.6. Tregubov V.A.7. Suşkov V.S.8. Suhanov A.O.1. Halilov V.M.2. Hasanov A.B.3. Vaganov A.İ.4. İvanov A.Yu5. Kolosovski A.V.6. Dolinskiy A.İ.7. Negrub A.N.8. Abrosimov S.S.1. Gubankov A.N.2. Badrutdinova O.T.1. Glinka E.P.Basın mensupları1. Runkov D.A.2. Denisov V.V.3. Soydov A.A.4. Lujetski M.V.5. Obuhov P.K.6. Pestov O.M.7. Rjevski V.V.8. Suranov A.A.9. Tolstov E.V.1. Sonnikov A.V.2. Gujova L.A.3. İvaşko A.N.4. Brodski V.A.5. Buloçnikov E.V.6. Golikov V.V.7. Osipov G.L.8. Sanin V.V.9. Mayorov K.V.10. Buryaçenko B.B.11. Bobovnikov D.V.12. Bazdırev A.K.13. Belonojko D.M.14. Besçasinov D.A.15. Vasin M.A.16. Georgiyan A.T.17.Davidenko K.A.18.Deniskin S.İ.19. Juravlev P.V.20.Zakirov P.P.21.Ivanov M.A.22.Ivanov A.V.23.Kotlyar S.A.24.Kochemasov A.S.25.Krivtsov A.A.26.Litvyakov D.N.27.Mokrikov S.A.28.Morgunov A.A.29.Nasibulin J.A.30.Novokshanov Y.M.31.Polyakov V.V.32.Savelev A.V.33.Sokolovsky A.V.34.Tarasenko A.N.35.Trofimov A.S.36.Uzlovsky A.A.37.Halimon B.JI.38.Shtuko A.A.39.Kryuchkov I.A.40.Ermolin V.I.41.Bykov C.JI.42.Kolobrodov K.A.43.Korzanov O.V.44.Larionov I.F.45.Lyashenko K.I.46.Mihalin V.K.47.Popov V.A.48.Razumov A.A.49.Serov A.S.50.Shahov I.V51.Archukova A.A52.Gilmanova P.P.53.Ignateva N.V54.Klokotova M.A55.Korzanova E.I56.Pyreva L.A57.Satarova V.I58.Trofimova D.S59.Horoshova L.N60.Tsvirinko A.I61.Shagun O.J62.Gurar L.I63.Suleymanov B.R64. Stolyar I.VUçakta bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV'nin ses kayıtçısı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook hesabından uçağın resmini yayınladı.Rus kanalı Channel One, içinde 92 kişinin bulunduğu düşen uçakta bulanan yayın ekibinden 3 çalışanın fotoğraflarını yayınladı.Nafiz ALBAYRAK / Siyamend KAÇMAZ (DHA)