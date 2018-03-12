Kara kutu bulundu, bir kişi kayıp

Ekber Karabağ / Tahran, 12 Mart () - Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetindeki yaşamını yitirenleri taşımak için sabah saatlerinde bir helikopter enkaz alanına gönderildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın İran Kızılayı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 11 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki bir kişiye hala ulaşılmadığı, uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtildi.

Konuya ilişkin İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 16:59'da İran hava sahasına girdiği, 18:09 civarında (TSİ 17:39 ) düştüğü belirtildi.

Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından uçağın ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dün İstanbul'a hareket eden Başaran Holdinge'e ait özel uçak içindeki 11 kişiyle İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi olan Shahrekord kentine bağlı Kiyar ilçesi dağlık alanda düşmüştü.