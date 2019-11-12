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Kapı kollarına asit döken saldırgan Rusya’da aranıyor
Rusya’da kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkı tarafından ‘Asitli Manyak’ olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadını yaraladığı bildirildi. Rusya’nın başkenti...
DIŞ HABERLER 12.11.2019, 17:19
Rusya’da kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkı tarafından ‘Asitli Manyak’ olarak anılan saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadını yaraladığı bildirildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da binaların kapı kollarına sülfürik asit döken ve bölge halkının ‘Asitli Manyak’ olarak adlandırdığı saldırgan, polis tarafından aranıyor. Saldırganın, 63 yaşındaki bir kadının kapısının koluna asit dökerken görüldüğü ve sakallı olduğu belirtiliyor.
63 yaşındaki kadının kapı koluna dokunduktan sonra ellerinde kaşınma ve yanma hissettiği, ardından da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kadının ellerinde birinci dereceden yanıklar oluştuğu duyuruldu. Öte yandan, asitli saldırıya uğrayan kadının evinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırganın kapı koluna, elinde tuttuğu kırmızı renkli şişeyle asit döktüğü görüldü.
Rus polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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