Kanserli tümörler anne sütündeki maddeyle vücuttan atıldı

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, anne sütünde bulunan bir kimyasalın kanser tümörlerinin vücutta parçalanarak idrar yoluyla atılmasını sağladığını gösterdi.

‘Alpha1H’ adı verilen kimyasal madde, laktoz üreten, süte akışkan özellik veren ve anne sütünde bebeklerin gelişmesi için gerekli olan besleyici süt şekeri olarak biliniyor. Araştırmacılar başka biçimlerde de oluşabilen bu maddenin kanser tümörlerini iyileştirebileceğini keşfetti.

Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Çekya’daki Motol Üniversite Hastanesi’nden bilim insanları, tedavisi güç olan mesane kanserine yakalanan 40 hasta üzerinde bir deney yaptı. 22’nci günün sonunda 20 hastaya uygulanan tedavi sonucunda bu hastaların idrarında tümör parçaları olduğu göründü.

Dokuz hastanın yer aldığı bir başka deneyde de hastalara haftada 5 doz tedavi uygulandı. 9 hastanın 8’i, ilacın verilmesinden 2 saat sonra idrarlarında tümör hücrelerinin bulunduğu gözlendi. Tümörlerin hem büyüklük, hem de agresiflik bakımından da azaldığı ifade edildi. Ayrıca, kemoterapilerde olduğu gibi başka dokulara herhangi bir zarar vermediği gözlendi.

Alpha1H kimyasalının tümör hücrelerini öldürdüğünü keşfeden Profesör Catharina Svanborg, gazeteye yaptığı açıklamada, bu sonuçların kanser hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere devam edilmesi konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.