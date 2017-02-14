Kanalizasyon borusunda Japon Balığı sürüsü bulup kurtardılar

Ersin Arslan / Stockholm, 14 Şubat () – İsveç’in Helsingborg kentinde bir apartmanın tıkanan kanalizasyon borusunu açmak için giden tesisat şirketi elemanları kanalizasyon borusunda 8 adet Japon Balığı (Gold Fish) buldular. Tıkanıklığın nedenini bulmak için kanalizsyon borusuna kamera sarkıtan tesisatçılar bir müddet sonra ekranda yüzen Japon Balıklarını görünce şaşkına uğradılar. Balıkların sağlıklı olduğunu gören tesisat firması elemanları 8 Japon balığını kurtararak ilk önce şirketin bürosundaki akvaryuma taşıdılar. Şirket çalışanları kurtardıkları Japon balıklarının Facebook üzerinden açık arttırmaya çıkardılar. İş arkadaşlarından birinin öğrenme özürlü (disleksi) olmasından yola çıkan şirket çalışanları açık arttırmada 10 bin İsveç Kronuna satılan balıkların gelirini ise İsveç Prensi Carl Philips ve eşi Prenses Sofia’nın öğrenme özürlülere de yardım eden vakfına bağışladılar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---- TV KAYDI Japon balıklarının bulunması