Kanadalı YPG'linin cenazesi 5 ay sonra ailesine gönderildi

SURİYE'nin Rakka kentine yönelik düzenlenen operasyonda 21 Aralık'ta çatışmada ölen ve cenazesi bir hafta önce DEAŞ terör örgütünden alınan terör örgütü YPG'nin Kanadalı üyesi Nazzareno Tassone'nun cenazesi, ülkesinde defnedilmesi için bugün Suriye'den Kuzey Irak'a gönderildi.Suriye'de DEAŞ'ın merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, 21 Aralık 2016 tarihinde Batı Caber köyünde çıkan çatışmada İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock ile birlikte yaşamını yitiren ve cenazesi 1 hafta önce DEAŞ'tan alınan Kanada uyruklu Nazzareno Antonio Tassone'nin cenazesi, bugün Suriye'den Kuzey Irak'a gönderildi. Kanadalı Tassone için YPG tarafından Suriye'nin Derik kentinde düzenlenen törenden sonra cenazesi Simelka Sınır Kapısı'ndan Kuzey Irak'a geçirildi. Cenazenin buradan Erbil Kanada konsolosluğ aracılığıyla uçakla defnedilmek üzere Kadana'ya gönderileceği belirtildi.Kanadalı YPG'li Nazzareno Tassone'nun cenazesinin 5 ay sonra DEAŞ'tan nasıl alındığına dair bugün düzenlenen cenaze töreninde de açıklama yapılmadı. DEAŞ'ın çatışmalarda öldürdüğü yabancıların cenazelerini propaganda ve takaslarda kullanmak için kaçırdığı bunun da aynı şekilde olmuş olabileceği belirtildi.

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