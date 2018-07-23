Kanada’da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

Nafiz Albayrak / New York, 23 Temmuz () - Kanada’nın Toronto kentinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Kentin Yunan mahallesi olarak bilinen bölgesinde meydana gelen saldırıda aralarında genç bir kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaralandı, bir kadın da saldırıda van verdi.

Toronto polis silahlı saldrıganın öldürüldüğünü duyurdu. Toronto Polis Departmanı Sözcüsü Mark Pugash, saldırının terör bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevkedilirken, görgü tanıkları en az 20 kez silah sesi duyduklarını aktardı.