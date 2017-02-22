Kanada’da mescide taşlı saldırı

Kanada’nın Montreal kentinde bulunan mescidin kapı ve pencereleri gece yarısı taşlanarak kırıldı. Montreal polis sözcüsü Raphael Bergeron, Gave Johnson adındaki 26 yaşındaki şüphelinin vandallıktan yakalanıp gözaltına alındığını ifade etti.

Mescitte genellikle bölgedeki Afrikalı Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştiriyor.

Polis, şüpheli Johnson'un, Ontario polis karakolunun sabah saat 3:30 sularında o bölgeden acil çağrı almasının hemen ardından, Ontario Caddesi Doğu mevkiinde, Fullum Caddesi yakınlarında mescitten çok da uzakta olmayan bir noktada gözaltına alındığını söyledi.

Geçen ay Quebec City’deki camiye terör saldırısı düzenleyerek 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Alexandre Bissonnette’in ikinci duruşması yapıldı. Saldırganın 6 kez birinci dereceden cinayet ile yargılandığı dava 30 Mart tarihine ertelendi fakat saldırganın cinayet mi yoksa terör suçundan mı ceza alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

CBS News’e konuşan Imam Yusuf, Ontario caddesi mescitinin her zaman bölgedeki insanlar tarafından iyi karşıladığını ve komşularından memnuniyet duyduğunu söylemesine karşın vandallık olaylarının bitmediğini, geçtiğimiz beş yıl içinde üç kez mescidi ateşe vermeye çalışanların olduğunu kaydetti.

Kanada’da vandallık ceza kanunu uyarınca 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir suç olarak kabul ediliyor.