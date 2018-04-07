Kanada’da hokey takımı otobüsü tırla çarpıştı, 14 ölü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan () – Kanada’nın Saskatchewan bölgesinde, genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün bir tırla çarpışması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Humboldt Broncos takımının 18 - 21 yaş arasındaki genç takım oyuncularını taşıyan otobüste şoför dahil 28 kişinin olduğu ve kazada 14’ünün hayatını kaybettiği, üçü kritik durumda olan yaralıların ise bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

