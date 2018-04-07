Kanada’da hokey takımı otobüsü tırla çarpıştı, 14 ölü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan () – Kanada’nın Saskatchewan bölgesinde, genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün bir tırla çarpışması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.
Humboldt Broncos takımının 18 - 21 yaş arasındaki genç takım oyuncularını taşıyan otobüste şoför dahil 28 kişinin olduğu ve kazada 14’ünün hayatını kaybettiği, üçü kritik durumda olan yaralıların ise bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Nisan () – Kanada’nın Saskatchewan bölgesinde, genç hokey oyuncularını taşıyan otobüsün bir tırla çarpışması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.