Kanada yerlilerinin 50 yıl sonra gelen adalet zaferi

Ersin Arslan / Stockholm, 15 Şubat () – Kanada mahkemesi yaklaşık yirmi yıl boyunca Ontario Eyaleti’nde yaşayan Kanada yerlilerinin çocuklarının ailelerinden ve köklerinden kopartılarak yerli olmayan ailelerin yanına evlatlık olarak verilmeleri ya da çocuk yuvalarına yerleştirilmeleri nedeniyle Kanada Hükümeti’nin sorumlu olduğuna karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararla, Kanada Hükümeti 1965 ve 1984 yılları arasında ailelerinden koparılıp yerli olmayan ailelere evlatlık olarak verilen yada çocuk evlerine yerleştirilen 16 bin kişiye tazminat ödemek zorunda kalabilecek.

Sekiz yıl önce grup adına Kanada Hükümeti aleyhine açılan davada söz konusu mağdur olan yerli halkın her birine 85 bin dolar olmak üzere toplam 1.3 milyar dolar tazminat talep edilmişti. Mahkeme henüz tazminatın miktarı konusunda ise bir karar vermedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı karar gerekçesinde ‘‘Bu insanlara büyük zarar verildi. Çocuklar aileleri ile ilişkilerini kaybetti. Aborijin dilini, kültürünü ve kimliğini kaybettiler. Ne çocuklar ne de onların üvey ailelerine onların kimlik mirasları hakkında ya da hakları olan eğitim olanakları ile diğer hakları konusunda bilgi verilmedi.’’ dendi.

Davacı tarafın avukatı davanın Kanada Hükümeti ile Ontario Eyaleti arasında 1965 yılında varılan antlaşmayı esas almasına karşın etkilerinin bütün Kanada’da yaşanacağını söyledi.

Bazı kaynaklar altmışlı ve yetmişli yıllarda yerli halktan koparılan çocukların sayısının 200 binin üzerinde olduğunu ve mağdur olan bu kişilere de tazminat ödenmesi durumunda bunun maliyetinin Kanada için büyük bir miktar olacağını belirtiyor.

Ontario Federal Hükümeti Yerli Halklar ve Kuzey Bölgesi Bakanı Carolyn Bennett, kararı kesin olarak temyize götürmeyi düşünmediklerini,kararın paradan çok daha fazla anlamı olduğunu belirterek ‘‘Para önemli. Ancak bu insanların dillerini ve kültürlerini geri almaları, bunların çocuklarının ana dillerine ve kültürlerine vakıf olmaları çok daha önemli ve bu nedenle hükümet olarak önümüzde yapmamız gereken daha bir çok şey var.’’ dedi.

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