Kanada'dan Darüşşafakalı öğrencilere iki altın madalya

Toronto, 26 Mayıs () - Darüşşafakalı öğrencilerden oluşan DŞMakers Kulübü, engelliler için geliştirdikleri iki projeyle, Kanada’da düzenlenen ve dünyanın parlak genç bilimcilerinin yarıştığı “Canada Wide Science Fair” isimli bilim fuarında iki altın madalyanın sahibi oldu.

DŞMakers Kulübü’nden dört öğrenci, engelliler için hazırladıkları iki projeyle 15-20 Mayıs tarihlerinde Kanada’daki Canadian Wide Science Fair adlı bilim fuarına katılarak Darüşşafaka ve Türkiye’yi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti.

Canadian Wide Science Fair organizasyonunun Türkiye temsilcisi Ümit Karademir ve ekibinin değerlendirmesi sonucunda, organizasyona başvuran projeler arasından Darüşşafaka Lisesi 10. sınıf öğrencileri Ali Akgül, Eken Özlü, Mustafa Kemal Gündem Eroğlu ve Bayram Ali Yıldırım’ın projeleri Türkiye'yi temsil hakkı kazanmıştı. Ülkemizden bu organizasyona katılmak üzere sadece iki proje seçilirken, bunlar Darüşşafakalı öğrencilerin geliştirdikleri projeler oldu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden parlak genç bilimcilerin yarıştığı fuarda Daçkalı “maker” öğrenciler, engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak iki projeyle altın madalya kazandı.

Dünya çapında düzenlenen, dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin katıldığı, itibarlı bir organizasyon olan Canada Wide Science Fair, STEM (science, technology, engineering and math) çalışmaları olarak adlandırılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarındaki çalışmalarını sınıf dışına taşıyor. Kanada'nın en parlak 500 genç bilimcisi ve pek çok ülkenin en parlak genç beyinleri, gerçek dünya problemlerine çözüm getiren projeler geliştirerek organizasyona katılıyor.

Gelecek nesillere ilham vermeyi amaçlayan Canada Wide Science Fair organizasyonunda Darüşşafakalılar, kendi projelerini tanıtmanın yanı sıra birçok projeyi inceleme, deneyimler kazanma ve kendileri gibi genç bilimcilerle tanışma fırsatı buldu.