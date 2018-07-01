Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 1 Haziran () - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'ye ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi kararına Kanada'dan misilleme geldi. Kanada hükümeti; aralarında akçaağaç pekmezi, kahve çekirdeği, çilek reçeli ve öteki şekerleme ürünlerinin de bulunduğu bir dizi ürün için ABD'ye 12.5 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Kanada Başbakanı Justın Trudeau, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına karşı kendilerinin de önlem almaları gerektiğini, bu bağlamda Kanada'nın da Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi koyduğunu söyledi. Trudeau, Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı gösterdiği dayanışmadan ötürü Kanadalılara teşekkür etti ve Amerikan malı alırken iki kez düşünmeleri önerisinde bulundu. Trudeau, 80'i aşkın Amerikan ürününe yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi konacağını duyurdu.