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Kanada'da üşüyen penguenler kapalı alanlara alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Kanada'da bir hayvanat bahçesi yetkilileri, ağırlaşan hava koşulları nedeniyle açık havada üşüyen penguenleri kapalı alana aldılar. Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary Hayvanat Bahçesi,...

Kanada'da üşüyen penguenler kapalı alanlara alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Kanada'da bir hayvanat bahçesi yetkilileri, ağırlaşan hava koşulları nedeniyle açık havada üşüyen penguenleri kapalı alana aldılar.
Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Calgary Hayvanat Bahçesi, eksi 25 dereceye düşen hava durumu nedeniyle açık havada barındırdığı penguenleri kapalı alana taşımak zorunda kaldı.
Yerel haberlere konuşan Calgary Hayvanat Bahçesi iletişim müdürü Larissa Marks, "Bu tarz soğuk günlerde bu tercihi penguenler adına biz yapmak zorundayız çünkü hava çok sağık. Fakat hava durumunun normal olduğu günlerde, penguenler istedikleri gibi içeri girip çıkıyor" dedi.
Calgary Hayvanat Bahçesi'nde de yer alan kral penguenleri boyunlarında yer alan turuncu lekelerle tanınabiliyor. Şili gibi yarı arktik bölgelerde yaşayan penguenlerin soğuk hava koşullarında üşüyor olmaları normal olarak görülürken Mark, hayvanat bahçesi etkinliklerinde bir aksama olmadığını söyledi.
Calgary bölgesinde yaşayan insanların soğuk hava şartlarından etkilenmediğini söyleyen Mark, yeni yıl zamanı olmasına rağmen hayvanat bahçesini günde oldukça fazla insanın ziyaret ettiğini söyledi. Yine hava şartları sebebiyle penguenlerin içeri alınması gibi açık havada bulunan bazı etkinliklerin de kapalı alanlara taşındığını söyleyen Mark, insanların oldukça iyi vakit geçirdiğini belirtti. (Fotoğraflı)

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