Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...
 Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı
Esenler'de soygun sırasında çatışma

Kanada'da marihuana kullanımına destek artıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Aralık () - Kanada'nın marihuana kullanımını serbestleştirme hareketine politikacılar ve polisler de destek veriyor. 2015 yılında Kanada genelinde sağlık amaçlı olarak kullanımına izin verilen marihuananın...

Kanada'da marihuana kullanımına destek artıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Aralık () - Kanada'nın marihuana kullanımını serbestleştirme hareketine politikacılar ve polisler de destek veriyor.
2015 yılında Kanada genelinde sağlık amaçlı olarak kullanımına izin verilen marihuananın yaygınlaşmasını fikrine "tamamen karşı" olduğunu söyleyen ve kullanımına ilişkin minimum eylemlere zorunlu hapis cezasını destekleyen Toronto Emniyet Müdürü Julian Fantino, Kasım ayında marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini açıklamıştı.
Kasım 2017'de Falinto, çocuklar ve suçlulardan uzak tutulduğu sürece marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini ve yerel bir gazeteye verdiği röportajında 2015 yılındaki açıklamalarını "farklı bir devirde" yaptığını söyledi. Falinto'nun marihuana desteğine Kanada genelindeki politikacı ve polis güçlerinden de destek geldi.
Röportajda Falinto, sağlık amaçlı marihuana kullanımının yasallaştırılmasını destekleme kararını Kanada Gazi İşleri Bakanı olarak görev yaptığı esnada tek çaresi marihuana olan gazi askerlerle tanıştıktan sonra verdiğini söyledi. On yıllardır marihuana yasağını protesto eden ve bu süreçte birçok kez tutuklanan marihuana aktivistleri Falinto'nun karar değişimine tepki gösterirken ülkenin önde gelen marihuana destekçisi Dana Larsen, Falinto'nun piyasaya girmeye karar vermesinin "ayıp ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Hükümet marihuanayı 18 yaşın altındaki çocuklardan ve suçlulardan uzak tutmak amacıyla marihuananın kullanımını destekleyen önergeyi Parlamento'ya sunacak. Falinto dışında eski Ontario Başkanı Ernie Eves, eski Toronto polis şefi kim Derry ve Falinto'nun eski iş arkadaşı Garry Goodyear da marihuana kullanımının yasallaştırılmasını destekleyenler arasında yer alıyor.
2001 yılından beri sağlık amaçlı marihuana kullanımının yaygın olduğu Kanada genelindeki verilere göre insanların senelik şarap harcaması yedi milyar kanada doları olarak belirlenirken, 2015 yılındaki marihuana gündemiyle insanların marihuana harcamasının senede 6.2 milyar kanada doları olduğu söylendi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,