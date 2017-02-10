Kanada'da kayboldu, 5 yılda Brezilya'ya kadar yürüdü

Toronto, 10 Şubat, () - 2012 yılında kaybolan Kanadalı bir adam, Amazon yağmur ormanlarında sağ olarak bulundu. 39 yaşındaki Pilipa'nın Kanada'dan Güney Amerika'ya on bin beş yüz kilometre yol yürüdüğü tahmin ediliyor.

Şizofreni hastalığıyla mücadele eden Anton Pilipa, Brezilya'da evsiz, kimliksiz ve kafasız karışık bir halde bulundu. Kasabalarda ve otoyollarda amaçsızca dolandığı tespit edilen adamın Anton Pilipa olduğu, şahsın ailesi tarafından tespit edildi. Pilipa'nın Kanada'dan yola çıkarak, ABD, Meksika, Guatemala, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Venezuela'ya kadar gidip, Arjantin'e vardıktan sonra tekrar kuzeye dönerek Brezilya'ya ulaştığı öğrenildi. Pilipa'nın sınır güvenliğinin zayıf olduğu noktalardan kimliksiz ve pasaportsuz halde geçmeye başardığı öğrenildi.

Mart 2012'de ortadan kaybolan Pilipa'nın, Kanada'daki Toronto kentinde yer alan evini terk ederek, Güney Amerika'ya kadarki yolun çok büyük kısmını yürüdüğü ifade ediliyor.

Kardeşi 12 bin dolar bağış topladı

Anton Pilipa'nın kardeş Stefan, Anton'u eve getirebilmek için açtığı GoFundMe kampanya sayfasında 12,500 dolar bağış topladı.

Brezilya'da Porto Velho emniyet müdürlüğüne getirilen Pilipa'yı, sosyal medyadan tespit etme çalışmalarını ise Kanadalı polis memuru Helenice Vidigal yürüttü. Pilipa'nın kardeşi Stefan'la Noel tatili döneminde temasa geçen Vidigal'ın teşebbüsleri, Anton'un sonunda eve dönmesini sağladı. Kanada televizyonu CTV'nin aktardığına göre Anton Pilipa, polis gözetiminde olduğu ocak ayında bir kez kaçtı ancak kısa sürede bulanarak geri getirildi.

Stefan'ın dün Toronto'ya geri getirdiği Anton, şu anda evinde istirahata çekilmiş durumda.

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