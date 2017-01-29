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Kanada Başbakanı: ABD’ye giremeyen sığınmacılar Kanada’ya gelebilir

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Ocak () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın imzalayarak yürürlüğe giren ‘120 gün içerisinde ülkeye sığınmacı kabulünü durduran’ kararnamenin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau...

Kanada Başbakanı: ABD’ye giremeyen sığınmacılar Kanada’ya gelebilir

Ersin Arslan / Stockholm, 29 Ocak () – ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın imzalayarak yürürlüğe giren ‘120 gün içerisinde ülkeye sığınmacı kabulünü durduran’ kararnamenin ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau sığınmacıların Kanada’ya gelebileceğini söyledi.

Donald Trump’ın imzaladığı kararnameden bir gün sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yayınladığı mesajında ‘‘Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür.’’ dedi.

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