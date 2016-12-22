Kamboçya’da 1 tondan fazla fildişi ele geçirildi

Ersin Arslan / Stockholm, 22 Aralık () – Kamboçya’da 1 tondan fazla ticareti yasak olan fildişi ile çeşitli yaban hayvanı uzuvları ele geçirildi.

Kamboçya basınına göre Kamboçya tarihinde ele geçirilen en büyük fildişi partisi, Mozambik’ten Çin’e gönderilen kereste konteynerlerine saklanmış olarak bulundu.

Ele geçirilen 1,3 ton fildişinin yanı sıra 7 adet çita kaplanı kafatası, 137 kilogram karınca yiyen kafatası, 82 kilogram çeşitli hayvan kemikleri de bulunuyor.

Kamboçya ticareti yasak olan yaban hayvan kaçakçılığına karşı aldığı sıkı önlemleri ile tanınıyor.