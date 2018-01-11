Kaliforniya’da sel ve çamur felaketinde ölü sayısı 17’ye yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak () – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve çamur kayması olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Santa Barbara Bölge Şerifi Bill Brown yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye çıkmasından büyük üzüntü duyduklarını ve sel, moloz akması ve çamur kayması olaylarında 28 kişinin de yaralandığını duyurdu. Brown bölgeden 30 bin kişinin ise tahliye edildiğini aktardı.

Santa Barbara Bölge İtfaiyesi sözcüsü Thomas ve La Tuna yaptığı açıklamada, yangınlarında büyük darbe alan toplumların şimdi de sel ve toprak kayması gibi felaketlerle boğuştuğunu söylemiş, itfaiye ekibinden bir yetkili de ABC News’e 70 kadar kurtarma gerçekleştirdiklerini ve daha birçok kişinin çamur altında kalmış olabileceğinden korktuklarını belirtmişti.

Çamur ve molozların yolları, evleri ve önüne gelen herşeyi kapladığı bölgede VCAirUnit gibi helikopterli havadan kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.