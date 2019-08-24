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Kaliforniya’da bir tren raydan çıktı: 22 yaralı
ABD’de bir trenin raydan çıkması sonucu 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi gönderildi. Olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento bölgesinde meydana geldi. Gece gerçekleşen olayla ilgili...
DIŞ HABERLER 23.08.2019, 08:43
ABD’de bir trenin raydan çıkması sonucu 22 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi gönderildi. Olay, Kaliforniya eyaletinin Sacramento bölgesinde meydana geldi. Gece gerçekleşen olayla ilgili bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, bir trenin raydan çıkması sonucu 2 kişinin orta dereceli ve 20 kişinin de hafif olmak üzere toplamda 22 kişinin yaralandığı belirtildi. Trenin raydan çıkma nedenine dair bir açıklama yapılmazken, bölgeye; 15 ambulans, ilk yardım ekibi ve 40 itfaiye görevlisinin sevk edildiği bildirildi.
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