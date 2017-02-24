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Kaliforniya Berrysea Gölü’ndeki delik görenleri şaşırttı

Kaliforniya’nın kuzeyinde Berrysea gölü kenarındaki delik görenleri hayrete düşürdü. Bir dakikada 2 milyon galon suyu içine çeken delik ilk başta bir doğa olayı gibi görülse de aslında göl kenarına 1953-1957 yılları arasında...

Kaliforniya Berrysea Gölü’ndeki delik görenleri şaşırttı
Kaliforniya’nın kuzeyinde Berrysea gölü kenarındaki delik görenleri hayrete düşürdü.

Bir dakikada 2 milyon galon suyu içine çeken delik ilk başta bir doğa olayı gibi görülse de aslında göl kenarına 1953-1957 yılları arasında inşa edilen bir barajın taşma savağı.

22 metre çapındaki dev taşma savağı barajdaki su seviyesi yükseldiğinde taşmayı önlemek için kullanılan bir emniyet kanalı. Barajdaki su seviyesi arttığında otomatik olarak devreye giren savak, ilk bakışta gölün ortasında bir girdap oluştuğu izlenimini veriyor.

Putah Irmağı’nın önüne set çekilerek oluşturulan Berrysea gölü, aynı zamanda Kaliforniya’nın ikinci büyük baraj gölü olma özelliğini taşıyor.

ABD İçişleri Bakanlığı Tarım Arazilerini Islah Merkezi tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada viral haline geldi.

Görüntü Dökümü:

- Göl kenarındaki delik

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