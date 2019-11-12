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Kahve içerken ölümden döndüler
Çin’de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çin’in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan...
DIŞ HABERLER 12.11.2019, 13:29
Çin’de bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çin’in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. Cam blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.
Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.
Çin’in Şanghay kentinde bir kahve dükkanında oturan 2 kişi, üzerlerine düşen cam bloktan son anda kaçabildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin kahve içtikleri, üzerlerine gelen büyük cam bloku son anda görerek yukarıya baktıkları görüldü. Hızlıca ayağa kalkarak oturdukları masadan uzaklaşan 2 genç, ölümden döndü. Cam blokun ise sertçe masaya çarparak yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.
Yerel medya, olayda yaralanan olmadığını duyururken, camın neden düştüğünün henüz belirlenemediğini duyurdu.
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