Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı

Çin’de 3 yaşındaki bir kız çocuğunun kafası, pencerenin demir parmaklıklarına sıkıştı. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtarırken, çocuğun sakin tavırları sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Olay, Çin’in Jiangxi eyaletindeki Nanchang şehrinde meydana geldi. Kafası pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan 3 yaşındaki kız, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Ekiplerin parmaklık demirini kestiği sırada kızın sakin tavırları ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.