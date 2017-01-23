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Kadırov: “ABD ve Rusya, teröre karşı güçlerini birleştirmeli”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ocak () - Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadırov, Donald Trump’ı ABD Başkanlığı görevine gelmesi sebebiyle tebrik etti ve Rusya ile terörle mücadelede güçleri birleştirme çağrısında bulundu. Kadırov...

Kadırov: “ABD ve Rusya, teröre karşı güçlerini birleştirmeli”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ocak () - Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadırov, Donald Trump’ı ABD Başkanlığı görevine gelmesi sebebiyle tebrik etti ve Rusya ile terörle mücadelede güçleri birleştirme çağrısında bulundu.

Kadırov NTV TV kanalında yaptığı açıklamada, “Ortak bir dil bulmayı hayal ediyorum. ABD ve Rusya uluslararası teröre karşı güçlerini birleştirirse işte o zaman biz terörü yeneriz. Trump böyle olacaksa, ona şans ve mutluluk diliyorum. Eğer başka şekilde davranırsa, ben onun ilk düşmanı olurum” ifadesini kullandı.

Kadırov, Trump’ın tüm seçim öncesi sözlerinin gerçekleşmesini ümit ettiğini belirterek, “Seçim öncesi konuşmalarında ve seçildikten sonra söylediklerinin gerçek olmasını diliyorum. İşte o zaman her şeyi başarır” dedi.

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