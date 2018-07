Kadın girişimciler ve akademisyenler Köln'de buluştu

Temel Elcivan / Köln, 3 Temmuz () - Almanya’nın Köln kentinde kadın işveren ve akademisyenler, düzenlenen bir etkinlikte buluştu.

Kadınca Dergisi tarafından "Kadın İşdünyası İşbirliğini Geliştirme ve Tanışma" adı altında düzenlediği dördüncü etkinlik, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sibel İpekkan, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, eşi Şeyda Erciyes, Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Aile ve Uyum Müsteşarı Serap Güler ve farklı mesleklerden çok sayıda davetlinin katılımıyla Köln'de gerçekleşti.

Etkinlikte yaptığı konuşmasında Kadınların ekonomik, siyasi alanlarda daha fazla yer almalarını istediklerini belirten Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, "Bu tür toplantılara başkonsolosluk olarak destek veriyoruz. Türkiye’nin dışişlerinde 45 kadın büyükelçi var. Kadınlar önemli görevler yapıyor. Kuzey Ren Westfalya Eyaletinde dört başkonsolosluk var ve ikisinde kadın başkonsolos bulunmakta. Kadınların önde olması önemlidir. Uluslararası örgütlerde kadın sayımızı artırmamız gerekiyor. Kadınlar aile, ekonomik, siyasi alanda başta olmak üzere bir çok alanda yansımaları var. Kadınların önemli kurumlarda görev alması ülkemize büyük getirisi olacak" dedi.

Kadınlara yönelik yapılan çalışmalara destek vereceklerini belirten Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Aile ve Uyum Müsteşarı Serap Güler, şöyle konuştu:

"Her zaman görmek istediğimiz tablo bu .Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. İstisnalar dışında maalesef her başarılı kadının arkasında bir erkek yok.

"Bu tür toplantılarda bir araya gelmek çok güzel. Federal ve eyalet hükumetinden ailelere yönelik bir sürü programlar var.

"Bir sonraki toplantılarda buradaki ailele yönelik programları sunmak istiyoruz.

"Bilhassa yabancı kökenli ailelere yönelik çok sayıda destek programları var.

"Uyum bakanlığı olarak önümüzdeki dönemlerde çok daha somutlar atacağız."

Toplantıda çalışma ve projeleri hakkında bilgiler veren Yurtdışı Türkler Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Sibel İpekkan, şunları söyledi:

"Gençlere yönelik proje ve burs desteklerimiz var. Diyaspora gençlik akademisi için lisans ve lisan üstünde eğitimini devam eden ve akademik ortalaması yüzde yetmişin üzerinde olan gençlerimizi kabul eden bir program.

"Gençlik köprüleri programı var. Özellikle Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri görme fırsatı olmamış gençlerimize yönelik bir program.

"Bu projeye sivil toplum kuruluşuyla ancak başvurulabiliniyor. Diğer bir şartı ise Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu veya bir belediyeyi partner olarak alması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın farklı projeleri var.

"Türkiye stajları programının bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz.

"Türk gençlerinde Yurtdışında lisans ya da yüksek lisans eğitimleri gören fakat son zamanlar yurtdışında yaşayan gençlerimizin bir çoğunda acaba Türkiye'ye dönsem nasıl olur Türkiye'de yaşamak bana daha iyi katkılar sunar mı diye düşünüyor.

"Bu ona katkı sağlayan bir program; çünkü, bir ay boyunca eğitim aldığı alanla ilgili, örneğin hukuk okuyan bir öğrenci adalet bakanlığında, tıp okuyan bir öğrenci sağlık bakanlığında bir ay boyunca staj görme imkanı yakalıyor.

"Bu tip projeler ülkemizle sosyal ekonomik ve kültürel bağlarını sağlamlaştırıyor.

"Hem de dönme fikri olan gençlere o anlamda bir fikir veriyor.

"Yurtdışı vatandaşlar bursları halihazırda yaşadığı ülkede yüksek lisans veya doktora eğitimini yapan, ders aşamasını bitirmiş tez aşamasına gelmiş ve profesöründen çalışacağı tezle ilgili onay almış gençlerimiz kapsıyor." (Fotoğraflı)