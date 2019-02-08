Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Kaçmaya çalıştığı havalandırma tüneli çöktü, polislerin arasına düştü

ABD () - ABD’de bir mahkûm, tavandaki havalandırma tünelinden firar etmeye çalışırken, üstünde bulunduğu zeminin çökmesi sonucu polislerin bulunduğu alana düşerek yakalandı. Olay ABD'nin Indiana eyaletinde Jackson bölgesinde meydana...

Kaçmaya çalıştığı havalandırma tüneli çöktü, polislerin arasına düştü

ABD () - ABD’de bir mahkûm, tavandaki havalandırma tünelinden firar etmeye çalışırken, üstünde bulunduğu zeminin çökmesi sonucu polislerin bulunduğu alana düşerek yakalandı.

Olay ABD'nin Indiana eyaletinde Jackson bölgesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Blaze Ayers adlı mahkûm tutuklu bulunduğu odanın değişimi sırasında, memurların bir anlık boşluğundan yararlanarak sağlık odasına girerek kapıyı kapatarak arkadan kilitledi.

Memurların ikazlarına rağmen kapıyı açmayan Ayers, tavandaki havalandırma tüneline girerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra odaya giren memurlar mahkûmun havalandırma tünelinden kaçtığını görünce cezaevindeki tüm görelileri ikaz etti.

POLİSLERİN ORTASINA DÜŞTÜ
kaçış ihtimaline göre ekipler dağıldı. Bir süre sonra cezaevinin veri kayıt merkezinde sesleri duyan polisler, tavandaki havalandırma tünelinden parçalar döküldüğünü gördü. Havalandırma boşluğu, mahkûmun ağırlığına daha fazla dayanamadı ve çöktü. Firar hayalleri ile kaçmaya çalışan mahkûm ise silahlarını çekmiş kendisini bekleyen polisler ortasına düştü.

Mahkûm hakkında önceki suçlarının yanında firar girişiminden de soruşturma açıldı. Yaşanan o anlar ise cezaevinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328