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Kaçırılan milletvekilini kör edip ayaklarını kıracaklardı

Sonat Kerem / Kiev, 23 Şubat () - Ukrayna’da bir milletvekilinin kaçırılması olayıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Petro Poroşenko Bloğu milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko’nun...

Kaçırılan milletvekilini kör edip ayaklarını kıracaklardı

Sonat Kerem / Kiev, 23 Şubat () - Ukrayna’da bir milletvekilinin kaçırılması olayıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Petro Poroşenko Bloğu milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko’nun önce kaçırıldığı, daha sonra özel timlerin düzenlediği operasyonla kurtarıldığı açıklanmıştı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Odessa İl Müdürü Sergey Batrakov, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada milletvekilinin aslında kaçırılmadığını, başarılı bir operasyonla, kaçırılıp ağır yaralanmasının önüne geçildiğini söyledi.
Olayın istihbaratını daha önceden alan SBU’nun, milletvekilinin güvenliğini sağladığını belirten yetkili, “Daha sonra milletvekilinin kaçırıldığına dair mizansen yapılarak çekilen video, Milletvekili Gonçarenko’nun kaçırılması talimatını veren kişiye gönderildi. Milletvekilinin kaçırıldığına inanan bu kişi, kaçıran kişilere vaat ettiği ödemeyi yaptı. Böylece delil elde edildi” dedi.
Strana.ua sitesine bilgi veren istihbarat yetkilisi, “Milletvekili Gonçarenko’nun kaçırılarak, kör edilmesi ve ayaklarının kırılması planlanıyordu. SBU’nun, kaçırma girişiminden daha önce haberi oldu” diye konuştu.
Kaçırılma haberinin, Ukrayna istihbarat yetkililerin isteği üzerine, operasyonun başarı olması için yayıldığı belirtildi.
Milletvekilini kaçırarak yaralamak isteyen kişinin ise, Odessa’da 2 Mayıs 2014 tarihinde sendika kundaklanması olayında oğlu yanarak ölen Aleksandr Kuşnarev isimli bir yerel bürokrat olduğu belirtildi.
Ukrayna’nın Odessa kentinde 2014 yılında yaşanan sendika binası katliamında 48 kişi ölmüş, 250’den fazla kişi yaralanmıştı.

 

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