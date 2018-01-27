mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tecavüz mağduru genç kız: Hayallerimi yıktılar
Polis memuru hakkında cinsel tacizden...
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşım yapan HDP'li tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatı karşıtı HDP'li...
'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi
394 terörist etkisiz hale getirildi
Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı
Erdoğan askeri kıyafet giydi, sınırda...

Kabil’deki saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklara göre saldırıyı...

Kabil’deki saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi yaralandı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ocak () – Afganistan’ın başkenti Kabil’de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 63 kişi öldü, 151 kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklara göre saldırıyı terör örgütü Taliban üstlendi.
Tolonews’de yer alan habere göre bomba yüklü bir ambulans aracı ile gerçekleştirilen saldırı ünlü Chicken Street yakınlarındaki Sedarat Meydanı yakınlarında İçişişleri Bakanlığı’nın eski hizmet binasına yakın bir noktada gerçekleşti.
Kamu Sağlığı Bakanı Mohammed Ismayeel Kawosi ölü sayısını teyit etti ve yaralıların şehir genelindeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.
İtalyan bir sivil toplum kuruluşu tarafından yönetilen bir hastanenin koordinatörü olan Dejan Panic Twitter’dan yaptığı paylaşımda saldırı için “Bu resmen bir katliam” ifadelerini kullandı.
Yetkililer ölü ve yaralıların büyük bir kısmının sivillerden oluştuğunu, çevre binalarda büyük hasar meydana geldiğini aktardı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.
Kabil son bir yılda birçok kez hem IŞİD hem de Taliban gibi terör örgütlerinin saldırılarının hedefi oldu. Geçtiğimiz hafta da Kabil’deki beş yıldızlı bir otele gerçekleştirilen saldırıda aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan