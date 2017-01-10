Kabil’de üniversiteye terör saldırısı

Edip Sönmez / İstanbul, 10 Ocak, () - Kabil’deki Amerikan Üniversitesi önünde iki bombalı araç infilak etti, en az 21 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Amerikan Üniversitesi önünde patlayan iki bombalı araç, ilk belirlemelere göre 21 kişinin ölümüne neden olurken, olayda 20 kişi de yaralandı.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan bir sözcü, üniversite önündeki yol üzerinde gerçekleşen patlamanın ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Taliban Üstlendi

Terör örgütü Taliban adına sözcü olarak konuşan Zabiullah Mucahid’in, saldırıdan kısa bir süre sonra, olayın sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladığı belirtildi.