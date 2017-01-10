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Kabil’de terör saldırısı: 38 ölü 72 yaralı

Kabil’deki Amerikan Üniversitesi yakınlarında iki bombalı araç infilak etti, en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Kabil’de terör saldırısı: 38 ölü 72 yaralı

Kabil’deki Amerikan Üniversitesi yakınlarında iki bombalı araç infilak etti, en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Amerikan Üniversitesi önünde patlayan iki bombalı araç, 38 kişinin ölümüne neden olurken, olayda 72 kişi de yaralandı.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan bir sözcü, üniversite önündeki yol üzerinde gerçekleşen patlamanın ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Taliban Üstlendi

Terör örgütü Taliban adına sözcü olarak konuşan Zabiullah Mucahid’in, saldırıdan kısa bir süre sonra, olayın sorumluluğunu üstlendiklerini açıkladığı belirtildi. Saldırıları üstlenen Taliban, saldırılarda 70 kişiyi öldürdüklerini öne sürdü.

"Afgan Milletvekili Hedefti"

Afganistan resmi makamlarının yaptığı açıklamaya göre bombalı saldırılar Afganistan parlamentosunda çalışan personele yönelik olarak gerçekleştirildi. Amerikan Üniversitesi’ne ve parlamento girişine yakın bir noktada üzerindeki patlayıcıları patlatmasının ardından, ayrıca bomba yüklü bir araç da patlatıldı.

Afganistan İçişleri Bakanı Sedikki saldırıları doğrularken, ölü sayısı konusunda henüz kesin bir bilgi olmadığını söyledi. Yaralananlar arasında Herat Eyaleti’nin bir milletvekilinin de olduğu öne sürüldü.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı yetkilisi Mohibullah Zeer, aralarında sivil ve askerlerin olduğu 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 kişinin yaralandığını açıkladı.

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