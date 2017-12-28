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Kabil’de patlama: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı (3)

(Fotoğraf eklendi) Özge Düzgün / İstanbul, 28 Aralık () –  Afganistan’ın başkenti Kabil'in merkezinde bir Şii kültür merkezine gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğü 30’dan fazla yaralı olduğu belirtiliyor.  İçişleri...

Kabil’de patlama: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı (3)

(Fotoğraf eklendi)
Özge Düzgün / İstanbul, 28 Aralık () –  Afganistan’ın başkenti Kabil'in merkezinde bir Şii kültür merkezine gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğü 30’dan fazla yaralı olduğu belirtiliyor. 
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok Afghan News’e yaptığı açıklamada çoğu sivil 40 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamada 30 kişinin yaralandığını söyledi. 
Isteqlala Hastanesi yetkilileri de hastaneye 10 ölü ve 20 yaralı getirildiğini teyit ediyor. 
Kabil'de Şii kültür merkezini hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor. 
Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti. 

 

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