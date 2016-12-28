Kabil'de milletvekilinin aracına bombalı saldırı

KABİL () - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Badakshan Milletvekili Fakuri Behisti'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda milletvekilinin koruması yaşamını yitirirken; Fakuri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı sabah yerel saatle 08.45 sularında gerçekleştirildi. Polisin verdiği bilgiye göre parlamentoya gitmekte olan milletvekilinin aracına mıknatıslı bomba yerleştirilerek patlatıldı. Patlama sonucu milletvekilinin bulunduğu zırhlı araç büyük hasar görürken milletvekili Fakuri'nin koruması olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulan milletvekilinin durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi. Geçtiğimiz hafta da bir milletvekilinin evine düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.