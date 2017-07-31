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Kabil'de IŞİD'ın saldırdığı Irak Büyükelçiliği'nde çatışma sürüyor

31 Temmuz 2017 Kabil () - Afganisan'ın başkenti Kabil'de IŞİD'ın üstlendiği Irak büyükelçiliği saldırısı sonrasında çatışmalar sürüyor. 2.5 saat önce başlayan saldırı ardından bölgeye çok sayıda askeri birlik sevkedildiği...

Kabil'de IŞİD'ın saldırdığı Irak Büyükelçiliği'nde çatışma sürüyor

31 Temmuz 2017 Kabil () - Afganisan'ın başkenti Kabil'de IŞİD'ın üstlendiği Irak büyükelçiliği saldırısı sonrasında çatışmalar sürüyor.

2.5 saat önce başlayan saldırı ardından bölgeye çok sayıda askeri birlik sevkedildiği ve sık sık patlamalarla silah sesleri gelen büyükelçilikte çok sayıda can kaybı yaşanabileceği ifade ediliyor.

Şehrin kalbi olarak bilinen Şehre-New bölgesindeki Irak büyükelçiliği ve büyükelçilik rezidansının olduğu alandaki kontrol noktasna gerçekleşen intihar saldırısı ardından sayıları 5 ila 7 olduğu belirtilen saldırganlar Irak büyükelçiliği binasına girmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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///TV KAYDI
Bölgeden görüntü
 

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