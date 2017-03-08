Kabil'de askeri hastanede patlama ve silah sesleri

Kabil, 8 Mart () - Kabil'in merkezindeki bir askeri hastanede patlama ve ardından silah sesleri duyuldu. Indian Times'ın haberine göre, Afgan güvenlik güçleri, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki hastanede meydana gelen olaya ilişkin olarak, "bir...

08 Mart 2017 Çarşamba 08:35