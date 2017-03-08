Kabil, 8 Mart () - Kabil'in merkezindeki bir askeri hastanede patlama ve ardından silah sesleri duyuldu. Indian Times'ın haberine göre, Afgan güvenlik güçleri, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki hastanede meydana gelen olaya ilişkin olarak, "bir güvenlik sorunu" yaşandığını söylediler. (Fotoğraflı)
Kabil'de askeri hastanede patlama ve silah sesleri
Kabil, 8 Mart () - Kabil'in merkezindeki bir askeri hastanede patlama ve ardından silah sesleri duyuldu. Indian Times'ın haberine göre, Afgan güvenlik güçleri, ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki hastanede meydana gelen olaya ilişkin olarak, "bir...
08 Mart 2017 Çarşamba 08:35
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