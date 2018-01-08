K. Kore ve G. Kore bölünmüş ailelerin durumunu görüşecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () - Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılması gündemiyle bir araya gelen Güney Kore ve Kuzey Kore yetkililerinin, iki ülkedeki bölünen ailelerin birleştirilmesi konusunu da görüşmeleri bekleniyor.

Güney ve Kuzey Kore geçen hafta iki yıl aradan sonra resmi olarak bir araya gelme kararı aldı. Salı günü, çatışmasızlık bölgesinin Güney Kore tarafındaki Panmunjom köyünde bir araya gelecek olan yetkililer, görüşmelerde büyük ölçüde Kuzey Kore'nin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılımı üzerine yoğunlaşacak ve aynı zamanda iki ülke arasındaki diğer sosyal ve ekonomik konuları da ele alacaklar.

Görüşmelerde yer alacak konulardan birinin de "bölünmüş aileler" olduğunu söyleyen Birleşme Bakanı Cho Myoung-Gyon, "İki ülkenin bölünmesi sebebiyle ayrı kalan aileleri tekrar bir araya getirmek ve iki ülke arasındaki askeri gerilimi azaltmak için görüşmeye hazırlanıyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin görüşmelerden sonra daha iyiye gidebileceğini söyleyen Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-Wha, Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılmasının oyunların "barış olimpiyatları" profilini güçlendirebileceğini belirtti.