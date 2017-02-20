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"Juncker Avrupa Komisyonu Başkanlığı'ndan çekilebilir"

İstanbul, 20 Şubat () - Jean-Claude Juncker’in önümüzdeki aydan itibaren Avrupa Komisyonu Başkanlığından çekilebileceği savunuldu. Lüksemburg eski Başbakanı Juncker, Avrupa Komisyonu Başkanlığı'nda beş yıllık dönemini 2019 yılında...

"Juncker Avrupa Komisyonu Başkanlığı'ndan çekilebilir"

İstanbul, 20 Şubat () - Jean-Claude Juncker’in önümüzdeki aydan itibaren Avrupa Komisyonu Başkanlığından çekilebileceği savunuldu.

Lüksemburg eski Başbakanı Juncker, Avrupa Komisyonu Başkanlığı'nda beş yıllık dönemini 2019 yılında tamamladıktan sonra Avrupa Komitesi Başkanı olarak ikinci bir dönemi düşünmediğini söylemişti.

Avrupa’lı kaynakların İtalyan gazetesi Republic’e yaptığı açıklamalara göre, Juncker önümüzdeki haftalar içinde pozisyonundan istifa edip etmemeye karar verecek.

Juncker’in yerine başkan yardımcıları olan Fin Jyrki Katainen ya da Sosyalist Hollandalı Frans Timmermans ikilisinden birinin geleceği tahmin ediliyor.

İddialar, Juncker’in Brexit müzakereleri dahilinde AB üyesi 27 üye ülkeye farklı sözler verip, birliği böleceğinden korktuğunu açıklaması üzerine gün yüzüne çıktı.

AB'nin İngiltere ile Brexit müzakereleri önümüzdeki ay başlayacak. Müzakerelerin AB için, Yunanistan’ı Euro Bölgesi'nde tutmak ve mülteci krizi gibi büyük bir mücadele olacağı öngörülüyor.

Juncker, Brexit konusundaki tüm düzenlemelerin tamamlanmasının, özellikle AB’den ayrılma prosedürünü içeren 50. Madde’nin devreye girmesiyle, iki yıldan uzun süreceğini tahmin ettiğini söylemişti.

Bunun yanı sıra, Hollanda, Fransa ve Almanya’da bu yıl yapılacak genel seçimlerde, AB karşıtı partilerin güçlü bir duruş sergileyeceği tahmin ediliyor.

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