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John Kerry, Amerikalılara Rusça öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Amerikalı öğrencilere kendi ülkelerinin hükümetine daha fazla etki etmeleri için Rusça öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu. Politico’nun haberine göre, Kerry...

John Kerry, Amerikalılara Rusça öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Amerikalı öğrencilere kendi ülkelerinin hükümetine daha fazla etki etmeleri için Rusça öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.
Politico’nun haberine göre, Kerry şunları söyledi:
“Hükümete gerçekten etki etmenin sırrını bana sıkça soruyorlar. Kısa süre önce her şey değişti. Beyaz Saray’daki bu idareyle kitap almak ve Rusça öğrenmek gerek.”
ABD’nin gizli servisleri birçok kez Moskova’yı seçimlere karışmakla suçladı. Kremlin ise bu suçlamaları reddederek resmi bir kanıt olmadığını açıkladı.

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