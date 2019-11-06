Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
John Bercow: Brexit savaştan beri İngiltere’nin başına gelen en kötü şey
İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit’i ‘savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey’ olarak tanımladı. Bercow, Londra’da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken,...
DIŞ HABERLER 06.11.2019, 17:31
İngiltere Parlamentosu (Avam Kamarası) eski Başkanı John Bercow, Brexit’i ‘savaştan bu yana ülkenin başına gelen en kötü şey’ olarak tanımladı.
Bercow, Londra’da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken, şunları söyledi:
“Artık Sözcü değilim, tarafsız olmama gerek yok. Bu yüzden eğer bana sorarsanız, Brexit’in ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum.”
Bercow, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gösterdiği çaba sebebiyle kendisine saygı duyduğunu, fakat Brexit’in ülkeye yardımcı olmadığını ve Brexit ‘dramasının’ yakın zamanda çözüleceğini düşünmediğini de ekledi.
Bercow, Avam Kamarası’nda 10 yıl görev aldıktan sonra istifasını açıklamış ve Bercow’un yerini Lindsay Hoyle almıştı.
Bercow, Londra’da yaptığı açıklamada söz konusu savaşın hangisi olduğunu belirtmezken, şunları söyledi:
“Artık Sözcü değilim, tarafsız olmama gerek yok. Bu yüzden eğer bana sorarsanız, Brexit’in ülkemiz için iyi olduğunu düşünmüyorum.”
Bercow, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gösterdiği çaba sebebiyle kendisine saygı duyduğunu, fakat Brexit’in ülkeye yardımcı olmadığını ve Brexit ‘dramasının’ yakın zamanda çözüleceğini düşünmediğini de ekledi.
Bercow, Avam Kamarası’nda 10 yıl görev aldıktan sonra istifasını açıklamış ve Bercow’un yerini Lindsay Hoyle almıştı.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5