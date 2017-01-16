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Joe Biden'dan Ukrayna ziyareti

Sonat Kerem / Kiev, 16 Ocak () - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi temaslarda  bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geldi. Sabah erken saatlerde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüşen Biden, ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı...

Joe Biden'dan Ukrayna ziyareti

Sonat Kerem / Kiev, 16 Ocak () - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi temaslarda  bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geldi.

Sabah erken saatlerde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüşen Biden, ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

ABD Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Biden’ın Kiev ziyaretinin, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı desteği, ülkenin bağımsızlığına, demokratik gelişimine ve güvenliğine verdiği değeri göstermesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişilerinin başlangıcının 25’inci yıl dönümünün kutlanması nedeniyle de önemli olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü



-Joe Biden'ın Kiev Borispol Havaalanı'na inişi

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