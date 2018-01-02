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Japonya’nın öldüren "pirinç kekleri"

Mergim Özdamar / İstanbul, 2 Ocak () – Japonya’da geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında pirinç kek yiyen iki kişi boğularak öldü, bazılarının da durumu kritik. Yetkililer, halkı zararsız görünen fakat her yıl birkaç kişinin yaşamına...

Japonya’nın öldüren "pirinç kekleri"

Mergim Özdamar / İstanbul, 2 Ocak () – Japonya’da geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında pirinç kek yiyen iki kişi boğularak öldü, bazılarının da durumu kritik.
Yetkililer, halkı zararsız görünen fakat her yıl birkaç kişinin yaşamına mal olan kekler için uyarıyor.
Mochi olarak bilinen kekler, yumuşak pirinçten yapılmış yuvarlak çörekler.
Pirinç öncelikle buharda pişiriliyor, sonra eziliyor ve püre haline getiriliyor. Ortaya çıkan yapışkan pirinç kıvamı daha sonra “mochi” şekline getiriliyor ve fırında pişiriliyor veya kaynatılıyor.
Aileler her yeni yıl kutlamaları kapsamında hazırladıkları sebze suyunun içinde mochi’yi ısıtarak servis ediyor.
Yapışkan yapısı ve boyutu göz önüne alındığında, düzgün çiğnenmeden yutulursa boğazda sıkışarak boğulmaya neden olan kekleri özellikle çiğneme güçlekleri nedeniyle çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturuyor.
Japon medyasına göre mochi yediği için hastaneye kaldırılanların yüzde 90’ı 65 yaş ve üzerinde.
Yetkililer her yıl, özellikle de çocuk ve yaşlılara, yalnızca küçük parçalara kesilmiş mochi yemelerini öneren uyarılarda bulunuyor. Ancak uyarılara rağmen konuyla bağlantılı ölümler devam ediyor.
2014’ten 2015’e girerken mochi’den dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı dokuz olarak belirlenmişti. Japon medyasına göre, mochi'den 2016’da bir kişi, 2017’de ise iki kişi öldü.

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