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Japonya’daki yangında ölenlerin sayısı 33’e yükseldi (5)

Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi. Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e...

Japonya’daki yangında ölenlerin sayısı 33’e yükseldi (5)
Japonya’da animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; yaralıların sayısı 36 olarak belirlendi.

Kyoto şehrindeki ‘Kyoto Animasyon’ isimli animasyon stüdyosunda çıkan yangında ölenlerin sayısı 33’e yükselirken; 36 yaralının olduğu belirtildi. Yangının kundaklama sonucu çıktığı; gözaltına alınan şüphelinin ise yangın öncesi binaya girerek ‘geberin’ diye bağırdığı iddia edildi. Ayrıca, stüdyonun başkanı son zamanlarda bazı rahatsız edici tehdit e-mailleri aldıklarını söyledi.

Yangın anında binada 70 kişinin bulunduğu bildirildi.

Kyoto Animasyon, 1981’den bu yana faaliyette ve dünya çapında eleştirel beğeni topladı.

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