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Japonya’da Hagibis Tayfunu’nda ölü sayısı 74’e çıktı
Japonya’da Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e çıktı. 10 kişinin hala kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 74’e çıktığı Hagibis Tayfunu’nda, 14 bin...
DIŞ HABERLER 16.10.2019, 11:32
Japonya’da Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e çıktı. 10 kişinin hala kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin 74’e çıktığı Hagibis Tayfunu’nda, 14 bin evi sel bastığı, 110 bin eve ise su verilemediği belirtildi. Birçok bölgede ise elektrik kesintilerinin yaşandığı açıklandı.
Yetkililer, yağışların sürebileceğini belirtirken, çok az miktarda yağışın dahi sel oluşumuna ve toprak kaymalarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
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