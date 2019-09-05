Japonya’da banliyö treni ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 34 yaralı

Japonya’da hemzemin geçitteki meydana gelen kazada yolcu treni, kamyona çarptı. Kamyon sürücüsü öldü, 34 kişi de yaralandıKaza, Japonya’nın ikinci büyük şehri Yokohama’da meydana geldi. Hemzemin geçitte meldana gelen kazada 8 vagonlu banliyö treninin, bir kamyona çarptığı; kamyon sürücüsünün öldüğü, trende bulunan 34 yolcunun yaralandığı belirtildi.Kaza sonrasında trenden alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



